Экономика
Красная веснаРоссия предложила изменить рейтинг Всемирного банка Doing Business
Россия направила предложения к пересмотру методики расчета рейтинга Всемирного банка Doing Business, заявил исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин, передает ТАСС.
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Место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются.ТАСС07:46
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