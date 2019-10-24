Экономика

Красная веснаКрасная веснаРоссия предложила изменить рейтинг Всемирного банка Doing Business

Россия направила предложения к пересмотру методики расчета рейтинга Всемирного банка Doing Business, заявил исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Россия предложила Всемирному банку усовершенствовать рейтинг Doing Business

Место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются.
ТАССвчера в 07:46

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Минэкономразвития обсуждает методологию с ВБ в вопросе рейтинга Doing Business

ТАССвчера в 16:51

Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business

РБКвчера в 08:40

Россия предложила пересмотреть методику расчета рейтинга Doing Business

Коммерсантъвчера в 09:32

Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя

Lenta.ruвчера в 13:00

Россия считает место в рейтинге Doing Business выше, чем в действительности

Аргументы и Фактывчера в 09:57

Россия предложила изменить рейтинг Всемирного банка Doing Business

Красная веснавчера в 12:15

РФ предложила усовершенствовать рейтинг Doing Business

Саминвестор02:16
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Российская газета вчера в 06:27
Армия и оружие

США увеличат военное присутствие в Сирии

«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
Коммерсантъ вчера в 18:44
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
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Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Газета.Ru вчера в 23:54
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Патрушев предупредил о «целенаправленных кибератаках» из-за рубежа

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что иностранные спецслужбы целенаправленно ведут поиск уязвимостей в информационной инфраструктуре России для проведения массированных кибератак.
Росбалт 03:35
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,85-63,93 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,87 руб. - это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс вчера в 03:19
Общество

Маленко отказалась от конкурса на пост главы администрации Симферополя

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на пост главы администрации Симферополя был объявлен после того, как Наталья Маленко, как и главы других городов и районов Крыма, покинула пост по собственному желанию.
REGNUM 02:55
Происшествия

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Lenta.ru 03:34
Происшествия

СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице

Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».
РБК 03:31
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Политика

Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР

РИА Новости вчера в 20:03
Фигурное катание

Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada

Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Нева Спорт 01:58
Общество

Госдума сократила рабочий день женщинам

Сегодня, 24 октября, Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о сокращении рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности.
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Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Lenta.ru вчера в 19:12
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Заявления Greenpeace о якобы ввозе радиоактивных отходов в Россию являются дезинформацией.
Российская газета 23 октября в 15:18
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт 23 октября в 16:58
Спорт

Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал региональный организованный комитет по подготовке к Универсиаде-2023.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:32
Футбол

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в групповом этапе Лиги чемпионов

Нева Спорт 23 октября в 14:50
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

REGNUM 23 октября в 13:06
Футбол

Сенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
Чемпионат 01:15
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Политика

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Общество

Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21
Футбол

Футболисты московского ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы

Следующий матч на турнире московские футболисты проведут 7 ноября в гостях с "Ференцварошем".
Говорит Москва вчера в 15:08
Кино

Режиссер фильма «Текст» пригласил Ивана Голунова на премьеру

Собеседник 22 октября в 11:04
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Авто

В России изменят способ расчета транспортного налога

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня вчера в 07:30
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