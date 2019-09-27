«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.

с чего всё началось

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, назвав эту идею "возможным ответом" на невыдачу въездных виз Госдепом США российским дипломатам.

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