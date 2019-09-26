Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Замминистра пояснил, что такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН. По его словам, Россия уже внесла предложение о переносе заседаний из Нью-Йорка и ждет ответа других членов международного сообщества.
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с чего всё началось

Рябков рассказал об ответных мерах на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

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Международная жизнь11:00
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Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

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