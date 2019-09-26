Политика
Lenta.ruРоссия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Замминистра пояснил, что такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН. По его словам, Россия уже внесла предложение о переносе заседаний из Нью-Йорка и ждет ответа других членов международного сообщества.
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В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.
— Сергей Рябков, российский дипломатРоссийская газета 11:57
с чего всё началось
«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.Международная жизнь11:00
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Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
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В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с НСН оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
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Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
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Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
Motor 11:17
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Авто
Компания Maserati объявила стратегию электрификации
Первым в ряду электрифицированных моделей станет обновленный седан Maserati Ghibli, который представят в 2020 году.
Авторевю 18:18
Политика
Названа дата торговых переговоров между Китаем и США
Новые торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся 10 октября. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Газета.Ru 17:40
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может присутствовать на судебном заседании по делу актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, которое перенесено на 30 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 05:08
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
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СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год
В документе предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек и их размещение в шести военных объектах по стране.
ТАСС 05:18
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В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6
"В 11.00 (совпадает с мск) 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в Мраморном море на глубине 5,36 километра", — говорится в сообщении ведомства.
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В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту
Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.
Goroday.ru 16:32
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Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
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Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
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Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро
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Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
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Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Игры
Facebook анонсировала игру Horizon для виртуальной реальности
Компания Facebook анонсировала игру-песочницу «Горизонт» (Horizon) для устройств виртуальной реальности Oculus.
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Политика
Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.
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