«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.

с чего всё началось

В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.

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