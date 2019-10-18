Политика

Planet TodayPlanet TodayРоссия предложила перенести Первый комитет ГА ООН из США

По данным источников в ООН, Российская Федерация предложила перенести Первый комитет ГА ООН из американского Нью-Йорка в Вену (Австрия) или Женеву (Швейцария). Инициатива о переносе органа ООН появилась на фоне недружественной визовой политики США.
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с чего всё началось

РФ внесла в ООН проект о переносе из США Первого комитета, сообщил источник

Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву, когда выяснилось, что США не выдали визы ряду российских делегатов для участи в работе Первого комитета ГА ООН.
РИА Новости01:21

Подробнее о событии

Россия внесла на рассмотрение документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Коммерсантъ01:51

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН в Женеву

News.ru01:40

РФ вынесла на рассмотрение ООН решение о переносе комитета Генассамблеи из США

ТАССвчера в 23:54

Россия потребовала от ООН перенести работу 1-го комитета Генассамблеи из США

Известия00:46

Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США

Газета.Ruвчера в 23:59

РФ внесла в ООН проект о переносе из США Первого комитета, сообщил источник

РИА Новости01:21

Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН в Женеву или Вену

Интерфакс16 октября в 16:05
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Кино

Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Футбол

Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну

Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Происшествия

В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку

Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

RT на русском 05:23
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Политика

В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани

Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.
Мойка78 вчера в 13:59
Происшествия

Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати

16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.
ОК! 04:57
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат 16 октября в 11:44
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед

Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.
РИА Новости 05:38
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы

С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Авто

Группа «ГАЗ» запатентовала новый логотип «Победа»

«Группа ГАЗ» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Победа», освежив его новым современным логотипом.
Автоновости дня вчера в 10:24
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Общество

В зоопарке Парижа появился необычный обитатель – капля

В зоопарке Парижа появился необычный обитатель. 19 октября посетители увидят каплю.
МИР 24 вчера в 01:52
Политика

Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Общество

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

Городской совет Нью-Йорка проголосовал в пользу закрытия к 2026 году Райкерса - одной из крупнейших в мире тюрем.
Интерфакс 05:33
Происшествия

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

СКР завершил расследование дела о смерти актера Марьянова

Коммерсантъ 04:55
Происшествия

Появилось новое видео отца сестер Хачатурян с дочерьми

ФАН 05:26
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен

Нева Спорт 05:58
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