с чего всё началось

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам. Об этом 3 октября заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Общество В ГИБДД объяснили процедуру снятия тонировки с автомобиля Сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать удаления тонировки с автомобиля на месте задержания транспортного средства только через оформленный в письменном виде документ, говорится в ответах ГИБДД и Генпрокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Политика Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.

Гаджеты Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.

Шоу-бизнес Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ» Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Спорт Дарья Клишина не выступит на ЧМ в Дохе Как стало известно «СЭ», вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе.

Политика Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.

Политика Путин рассказал, как в 90-е Россия смогла избежать гражданской войны Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в 1990-х РФ удалось избежать гражданской войны лишь из-за трудолюбия и терпения россиян, пишет РИА Новости.

Музыка В Новокузнецке произошла давка на концерте Бузовой Организатор концерта Ольги Бузовой в новокузнецком цирке Всеволод Собянин прокомментировал сообщения СМИ о том, что на мероприятии произошла давка.

Кино Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара» Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

Футбол Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Финансы ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.

Политика Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.

Политика Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты против подписания так называемой "формулы Штайнмайера".