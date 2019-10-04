с чего всё началось

Россия хочет взять паузу в работе первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. С таким предложением выступил заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский. США в очередной раз не выдали визы членам российской делегации.

Экономика Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.

Происшествия Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Политика Порошенко нанял российского адвоката Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.

Политика Лукашенко дал Зеленскому обещание стать «самым верным» партнером Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет «самым добрым и надежным сторонником» Киева и никогда не доставит ему проблем.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Политика Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.

Гаджеты Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.

Авто Subaru Impreza обновился и стал технологичнее Subaru презентовал обновленный Impreza. Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в США.

Политика Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.

Шоу-бизнес Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.

Политика Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Общество Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.

Авто В сети появились фотографии новой Skoda Octavia без камуфляжа На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.

Общество В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.

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Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Гаджеты Корпорация Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Корпорация Apple намерена увеличить производство смартфонов iPhone 11 из-за того, что на новинку наблюдается высокий спрос.

Кино В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы по делу В глобальном плане: от академий до штабов главных команд — все недостаточно полны или недостаточно квалифицированы относительно европейских соперников. (а чаще — и то, и другое) Результат нами выжимается (если выжимается) за счёт индивидуальных действий дорогих игроков, но никакого искусства побеждать дорогими игроками нет, и в нашем чемпионате регулярно появляются тому подтверждения.

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Политика Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Политика Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак» Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».