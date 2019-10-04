с чего всё началось

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Экономика Фондовый рынок США продолжил падение Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Экономика Киоски «Роспечати» в Челябинске могут пустить с молотка Просроченная задолженность достигла 60 млн рублей. Часть этих денег банк намерен вернуть, пустив с молотка газетные киоски.

Здоровье В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе «Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.

Футбол Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Энергетика Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.

Политика МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.

Автоспорт Компания из Монако создаёт команду Формулы 1 Компания из Монако намерена объединить свои усилия с испанской Campos Racing, выставив совместную команду в 2021 году.

Футбол Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев после поражения своих подопечных от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы высказал мнение о турнирных перспективах команды.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Политика Текслер поменял структуру областного правительства Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес изменения в структуру регионального правительства.

Авто В Индии стартовали продажи бюджетного Renault Kwid Французская автокомпания Renault запустила в Индии продажи рестайлингового хэтчбека Kwid. Об этом сообщается на сайте Auto.NDTV.

Хоккей Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Виннипег» У победителей встречи голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Артемий Панарин (21), Джейкоб Труба (27), Мика ЗИбанеджад (46), Бретт Хуаден (56) и Брендан Смит (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросили Блейк Уилер (21, 27) и по одной – Марк Шайфли (18) и Кайл Коннор (43).

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Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.

Игры «Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ».

Общество Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.