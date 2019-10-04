Политика
RT на русскомРоссия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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с чего всё началось
Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН из США в другую страну, говорится на сайте российского представительства.Ведомостивчера в 20:10
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Россия предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН из-за невыдачи виз Вашингтоном
Коммерсантъвчера в 17:58
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае
Байкал24 вчера в 23:37
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Народные новости вчера в 19:04
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК вчера в 16:00
Экономика
Киоски «Роспечати» в Челябинске могут пустить с молотка
Просроченная задолженность достигла 60 млн рублей. Часть этих денег банк намерен вернуть, пустив с молотка газетные киоски.
КП - Челябинск вчера в 14:33
Здоровье
В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе
«Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.
Известия вчера в 08:32
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport вчера в 00:55
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Энергетика
Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
РБК вчера в 09:29
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 16:39
Автоспорт
Компания из Монако создаёт команду Формулы 1
Компания из Монако намерена объединить свои усилия с испанской Campos Racing, выставив совместную команду в 2021 году.
F1news.ru вчера в 07:32
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
Газета.Ru вчера в 09:50
Футбол
Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев после поражения своих подопечных от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы высказал мнение о турнирных перспективах команды.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Текслер поменял структуру областного правительства
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес изменения в структуру регионального правительства.
Повестка дня вчера в 04:33
Авто
В Индии стартовали продажи бюджетного Renault Kwid
Французская автокомпания Renault запустила в Индии продажи рестайлингового хэтчбека Kwid. Об этом сообщается на сайте Auto.NDTV.
REGNUM 02 октября в 02:25
Хоккей
Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»
У победителей встречи голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Артемий Панарин (21), Джейкоб Труба (27), Мика ЗИбанеджад (46), Бретт Хуаден (56) и Брендан Смит (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросили Блейк Уилер (21, 27) и по одной – Марк Шайфли (18) и Кайл Коннор (43).
Вести.Ru вчера в 23:55
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы
В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
Игры
«Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:51
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия
Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество
Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября
Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.
АСТВ вчера в 23:45
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело вчера в 17:00