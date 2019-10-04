с чего всё началось

Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году из Нью-Йорка в Женеву или Вену.

Происшествия В Хакасии бывший министр Иван Вагнер расстрелял лошадей Бывший глава Минсельхоза Хакасии Иван Вагнер расстрелял шесть чужих лошадей, сообщает ИА "Хакасия". Вагнер убил 4 коней, еще 2 ранил.

Политика Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.

Экономика Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.

Шоу-бизнес Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик. Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным.

Экономика «Bitcoin будет стоить $35 000». Почему в индустрии все в порядке По мнению кофаундера биржи EXMO Ивана Петуховского, пока Bitcoin держится ниже ключевых отметок в $10 500-11 000, роста выше $13 800 можно не ждать.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Политика Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Гаджеты Samsung прекращает производство смартфонов в Китае Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics решила прекратить производство смартфонов в Китае, об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает Reuters .

Политика Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.

Политика Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.

Общество Малышева призвала поднять пенсионный возраст для женщин до 67 Как заявила Малышева, надо немедленно продлить пенсионный возраст до 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах», передает «Царьград».

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Футбол ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы уступил на своем поле "Эспаньолу" - 0:2. После двух туров в активе армейцев ни одного очка.

Хоккей СКА переподписал контракт с Антоном Беловым Прежний контракт Белова с клубом был рассчитан до 2021 года. Он защищает цвета СКА с 2014 года, в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.

Наука Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».

Политика Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.

Здоровье Число жертв вейпов в США выросло до 18 человек Число умерших от вейпинга в США достигло 18 человек, количество заболевших насчитывает тысячу.

Политика В Киеве анонсировали переход русскоязычных школ на украинский язык Глава Минобразования Украины Анна Новосад сообщила, что в следующем году учеников русскоязычных школ начнут обучать на украинском языке, сообщает РИА Новости.

Общество Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.

Политика Путин распорядился о переезде Госдумы Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить Госдуму в другом здании.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Кино В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2» Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".