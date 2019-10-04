Политика
Слово и ДелоРоссия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
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с чего всё началось
Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН из США в другую страну, говорится на сайте российского представительства.Ведомостивчера в 20:10
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Происшествия
В Хакасии бывший министр Иван Вагнер расстрелял лошадей
Бывший глава Минсельхоза Хакасии Иван Вагнер расстрелял шесть чужих лошадей, сообщает ИА "Хакасия". Вагнер убил 4 коней, еще 2 ранил.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:52
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии
Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик. Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным.
Телепрограмма вчера в 02:37
Экономика
«Bitcoin будет стоить $35 000». Почему в индустрии все в порядке
По мнению кофаундера биржи EXMO Ивана Петуховского, пока Bitcoin держится ниже ключевых отметок в $10 500-11 000, роста выше $13 800 можно не ждать.
РБК вчера в 06:27
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Гаджеты
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае
Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics решила прекратить производство смартфонов в Китае, об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает Reuters .
Коммерсантъ 02 октября в 15:35
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Политика
Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.
REGNUM 08:39
Общество
Малышева призвала поднять пенсионный возраст для женщин до 67
Как заявила Малышева, надо немедленно продлить пенсионный возраст до 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах», передает «Царьград».
ФедералПресс вчера в 01:06
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Политика
Додон пошутил о подарке Путину на день рождения
РИА Новости 08:16
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы уступил на своем поле "Эспаньолу" - 0:2. После двух туров в активе армейцев ни одного очка.
Российская газета вчера в 15:04
Здоровье
В Саратовской области пациентов на процедуры возили в машине с овощами
Московский Комсомолец 08:06
Хоккей
СКА переподписал контракт с Антоном Беловым
Прежний контракт Белова с клубом был рассчитан до 2021 года. Он защищает цвета СКА с 2014 года, в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.
Чемпионат 07:33
Наука
Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».
REGNUM 08:46
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
РБК 02 октября в 18:31
Здоровье
Число жертв вейпов в США выросло до 18 человек
Число умерших от вейпинга в США достигло 18 человек, количество заболевших насчитывает тысячу.
Известия вчера в 17:48
Политика
В Киеве анонсировали переход русскоязычных школ на украинский язык
Глава Минобразования Украины Анна Новосад сообщила, что в следующем году учеников русскоязычных школ начнут обучать на украинском языке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:37
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Политика
Путин распорядился о переезде Госдумы
Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить Госдуму в другом здании.
МР7.ру вчера в 12:00
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11