Политика
ТАССРоссия предложила перенести работу Первого комитета ООН из США
Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву из-за невыдачи виз трети российской делегации. Об этом заявил в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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с чего всё началось
Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН из США в другую страну, говорится на сайте российского представительства.Ведомостивчера в 20:10
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Политика
Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро
Хакасия-Информ вчера в 21:29
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:27
Футбол
Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»
Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе клуба — «РЖД Арене».
Чемпионат вчера в 13:23
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика
Путин прокомментировал свою прошлогоднюю фразу про рай
Президент России Владимир Путин в четверг, 3 октября, на заседании клуба "Валдай" прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о попадании россиян в рай в случае нападения на страну.
Вести.Ru вчера в 14:18
Спорт
Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Гаджеты
AMD серьезно усовершенствует процессоры Ryzen — они получат более 100 улучшений
AMD собирается сделать и без того хорошие (и очень популярные) процессоры Ryzen еще лучше: по словам директора по маркетингу MSI Эрик ван Бёрдена (Eric van Beurden), компания собирается внести более 100 улучшений в микрокод этих CPU.
iXBT.com 00:31
Политика
В НАТО прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
В НАТО прокомментировали тот факт, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Общество
Кому из знаков Зодиака необходимо быть оторожнее 1 октября?
Астрологи настоятельно рекомендуют Водолеям 1 октября быть крайне расторопными, так как если Вы проявите медлительность, Вы сможете остаться у «разбитого корыта».
SM News 01 октября в 03:02
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru вчера в 01:06
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru вчера в 21:18
Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM вчера в 11:17