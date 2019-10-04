с чего всё началось

Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву из-за невыдачи виз трети российской делегации. Об этом заявил в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Происшествия Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Политика В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».

Футбол Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива» Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе клуба — «РЖД Арене».

Политика Польша назвала сроки полного отказа от российского газа Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Гаджеты В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.

Политика Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика Путин прокомментировал свою прошлогоднюю фразу про рай Президент России Владимир Путин в четверг, 3 октября, на заседании клуба "Валдай" прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о попадании россиян в рай в случае нападения на страну.

Гаджеты AMD серьезно усовершенствует процессоры Ryzen — они получат более 100 улучшений AMD собирается сделать и без того хорошие (и очень популярные) процессоры Ryzen еще лучше: по словам директора по маркетингу MSI Эрик ван Бёрдена (Eric van Beurden), компания собирается внести более 100 улучшений в микрокод этих CPU.

Политика В НАТО прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера В НАТО прокомментировали тот факт, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Армия и оружие На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.

Политика Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.

Происшествия Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.

Общество Кому из знаков Зодиака необходимо быть оторожнее 1 октября? Астрологи настоятельно рекомендуют Водолеям 1 октября быть крайне расторопными, так как если Вы проявите медлительность, Вы сможете остаться у «разбитого корыта».

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Происшествия Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.

Здоровье Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.

Происшествия Паром с пассажирами сел на мель в Якутии Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.