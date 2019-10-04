Политика
ИзвестияРоссия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам. Об этом 3 октября заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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с чего всё началось
Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН из США в другую страну, говорится на сайте российского представительства.Ведомостивчера в 20:10
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы
Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие
ВВС Индии признали, что сбили свой же вертолет, убив семь человек
Напомним, что при крушении вертолета в Кашмире 27 февраля погибли семь человек, в том числе шесть военнослужащих Индии.
РЕН ТВ 04:26
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Транспорт
Крым получил новые электровозы для запуска поездов дальнего следования
Аргументы и Факты - Крым 04:21
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Политика
Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
ФАН вчера в 08:27
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира
Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 03:56
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений
Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.
Ведомости 01:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
News.ru вчера в 09:46
Происшествия
В ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму погибли два человека
Столкнулись легковой Chevrolet Aveo, грузовой Renault Magnum и "Газель" на трассе "Таврида" у села Русаковка Белогорского района.
ТАСС 01:26
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
РИА Новости 02:09
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%
Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.
ТАСС 03:43