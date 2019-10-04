с чего всё началось

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам. Об этом 3 октября заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Политика Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.

Армия и оружие ВВС Индии признали, что сбили свой же вертолет, убив семь человек Напомним, что при крушении вертолета в Кашмире 27 февраля погибли семь человек, в том числе шесть военнослужащих Индии.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Политика Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Политика Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.

Политика Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.

Волейбол Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира.

Космос NASA опубликовало звучание Марса Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Экономика Райффайзенбанк закроет четверть отделений Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Фигурное катание Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.

Происшествия В ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму погибли два человека Столкнулись легковой Chevrolet Aveo, грузовой Renault Magnum и "Газель" на трассе "Таврида" у села Русаковка Белогорского района.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Общество В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.