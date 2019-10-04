с чего всё началось

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам. Об этом 3 октября заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Происшествия Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Политика Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Политика Киев не вынесет на референдум закон об особом статусе Донбасса Депутат Верховной рады Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Авто Forbes (США): Россия одержала одну победу в гонке гибридных автомобилей (Forbes) Вините "Дизельгейт" Рост спроса на палладий уходит своим корнями в "Дизельгейт", как называют скандал 2016 года, ставший ударом для крупнейшего в Германии производителя автомобилей компании "Фольксваген", когда выяснилось, что она подделывала данные по выбросам выхлопных газов.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Гаджеты Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.

Политика Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась обнаженной Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Происшествия В Индии неизвестные украли прах Махатмы Ганди в день его 150-летия После смерти тело Ганди кремировали, разделили прах на части и провезли по Индии, чтобы люди могли с ним проститься.

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Политика Польша назвала сроки полного отказа от российского газа Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Происшествия Во Владивостоке взяли под стражу подозреваемого в убийстве кондуктора Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу.

Политика Италия пригрозила ответными мерами на пошлины США В Италии пригрозили Соединенным Штатам ответной реакцией на введение пошлин на товары из Европы.

Общество Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Политика Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».

Политика «Победа» попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию До введения ограничений «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми и Ростова-на-Дону.