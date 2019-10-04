Политика
ИзвестияРоссия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам. Об этом 3 октября заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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с чего всё началось
Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН из США в другую страну, говорится на сайте российского представительства.Ведомостивчера в 20:10
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Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
Российская газета 02:50
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета 02 октября в 07:50
Политика
Киев не вынесет на референдум закон об особом статусе Донбасса
Депутат Верховной рады Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум.
iReactor вчера в 19:46
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Авто
Forbes (США): Россия одержала одну победу в гонке гибридных автомобилей (Forbes)
Вините "Дизельгейт" Рост спроса на палладий уходит своим корнями в "Дизельгейт", как называют скандал 2016 года, ставший ударом для крупнейшего в Германии производителя автомобилей компании "Фольксваген", когда выяснилось, что она подделывала данные по выбросам выхлопных газов.
ИноСМИ вчера в 10:01
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Гаджеты
Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса
Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
Говорит Москва 02:17
Политика
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
РИА Новости вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Происшествия
В Индии неизвестные украли прах Махатмы Ганди в день его 150-летия
После смерти тело Ганди кремировали, разделили прах на части и провезли по Индии, чтобы люди могли с ним проститься.
Snob.ru 02:06
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Происшествия
Во Владивостоке взяли под стражу подозреваемого в убийстве кондуктора
Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу.
REGNUM 01:54
Политика
Италия пригрозила ответными мерами на пошлины США
В Италии пригрозили Соединенным Штатам ответной реакцией на введение пошлин на товары из Европы.
РЕН ТВ вчера в 16:17
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
«Победа» попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию
До введения ограничений «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми и Ростова-на-Дону.
Говорит Москва 01:29
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.
RT на русском 02:19