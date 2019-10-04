Политика

ИзвестияИзвестияРоссия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам. Об этом 3 октября заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Россия предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН из-за невыдачи виз Вашингтоном

Коммерсантъ17:58

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

RT на русском18:15

РФ предложила перенести из США сессии Первого комитета ГА в 2020 году

Интерфакс18:12

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Известия18:10

Россия предложила перенести работу Первого комитета ООН в 2020 году из Нью-Йорка

ТАСС18:34

Россия предложила перевести работу комитета ГА ООН в формат консультаций

РИА Новости18:30

РФ хочет взять паузу после невыдачи виз США членам делегации

РЕН ТВ17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика

Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»

Президент РФ Владимир Путин в четверг ответит на вопросы экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай" на пленарном заседании, пообщается с участниками "на ногах", а также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.
РИА Новости вчера в 17:15
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Хоккей

Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ

Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев набрал два очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".
ТАСС вчера в 21:45
Политика

Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
РИА Новости 13:50
Происшествия

Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Интернет

В Google-картах появился режим инкогнито

На устройствах Android режим инкогнито в картах начнет работать в ближайшие недели, позже он также появится на iOS.
Афиша Daily вчера в 15:16
Общество

Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия

Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
Амур.инфо вчера в 11:15
Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

РИА Новости 14:49
Здоровье

Эти ежедневные привычки помогут сократить калории и похудеть

Исследования показали, что привычка дергать ногами под столом поможет сжечь до 350 килокалорий.
Южный Федеральный 04:47
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Авто

Названо число кроссоверов и внедорожников в России

RT на русском вчера в 06:38
Политика

ФБР начало вербовать информаторов из РФ в Facebook

Федеральное бюро расследований США опубликовало в Facebook рекламу на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
УтроNews 04:45
Политика

Президент Эквадора ввел в стране режим ЧП из-за протестов

ФедералПресс 17:03
Авто

Названа дата премьеры новой Skoda Octavia

В Сети появилась информация о том, когда будет представлена новая Skoda Octavia, построенная на модернизированной платформе MQB (Modularer Querbaukasten).
АвтоВзгляд 01:13
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Шоу-бизнес

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Политика

Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Общество

Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу

Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru 09:59
Кино

THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд

Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Гаджеты

В России появился необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global начала продажи на российском рынке новой модели кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, который многим напоминает известную бюджетную «раскладушку».
Вечерний курьер 02:56
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

Медведев провел встречу с Раулем Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное