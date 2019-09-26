Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США

Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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с чего всё началось

Рябков рассказал об ответных мерах на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.
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