Политика
РИА НовостиРоссия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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В Брюсселе сегодня пройдут переговоры по газу с участием России, ЕС и Украины
Эхо Москвывчера в 23:05
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Армия и оружие
Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
Международная жизнь 09:31
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Шоу-бизнес
Алибасов призвал оставить в покое родных Заворотнюк
Слово и Дело 06:12
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Авто
Hyundai разработала новую подушку безопасности
Корейская компания Hyundai Motor Group разработала центральную подушку безопасности.
Автоновости дня вчера в 04:17
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Гаджеты
Представлен Huawei Mate 30 Pro: смартфон без приложений от Google
Сегодня компания Huawei представила смартфон Mate 30 Pro. Устройство получило 6,53-дюймовый OLED-дисплей и поддержку Full HD+.
The GEEK 10:37
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Политика
Грузия передала России обвиняемого в пособничестве ИГ боевика Ахъядова
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила об экстрадиции в Россию Рамзана Ахъядова, которого обвиняют в террористической деятельности и связях с группировкой «Исламское государство»* (ИГ).
RT на русском 10:25
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Армия и оружие
Lockheed Martin показала мир «глазами» F-35
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выложила в Facebook ролик, демонстрирующий работу усовершенствованной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Lenta.ru 07:26
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Авто
Назван топ-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 03:32
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Шоу-бизнес
Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки
Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».
URA.Ru 10:46
Происшествия
Искалеченная девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Малышка из Ингушетии, которой после пыток в приемной семье ампутировали руку, встретилась со своей матерью, Лидией Ажиговой.
Живая Кубань вчера в 08:01
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Политика
В МИД ФРГ рассказали об основной цели «формулы Штайнмайера»
В МИД Германии, комментируя отказ представителей украинской стороны подписать «формулу Штайнмайера», заявили, что цель этого документа — сделать возможной реализацию минских соглашений.
News.ru 07:40
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36