Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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