Экономика

РБКРБКРоссия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

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Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал. Это происходит несмотря на то, что сам путь через Арктику, соединяющий Европу и Азию, намного короче аналогичного пути через Африку.
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Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

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