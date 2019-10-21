Экономика
РБКРоссия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал. Это происходит несмотря на то, что сам путь через Арктику, соединяющий Европу и Азию, намного короче аналогичного пути через Африку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru 10:53
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ прошли через Керченский пролив
В акваторию Азовского моря через Керченский пролив вошли два малых ракетных корабля Каспийской флотилии, предположительно, "Углич" и "Великий Устюг", прежде выполнявших задачи в Средиземноморье, сообщило агентство "Крыминформ" со ссылкой на представителей Черноморского флота.
Экономика сегодня 21:43
Кино
«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»
Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Мир фантастики вчера в 12:29
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM 22:24
Общество
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 20:31
Политика
Путин назначил нового председателя Совета по правам человека
«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в сообщении.
РИАМО 14:40
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия 20:53
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 10:28
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости 12:09
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 13:00
Армия и оружие
Американские войска разбомбили свою авиабазу в Сирии
Военнослужащие Соединенных Штатов Америки полностью уничтожили свою авиабазу, которая размещалась в провинции Сирийской Арабской Республике Эль-Хасака.
Капитал страны вчера в 18:01
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 06:00
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости 20:31
Общество
Четверть россиян назвали себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился на фоне предложения депутата Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию «жертвы перестройки».
Эхо Москвы 05:17
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк пришла на кладбище
Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
Московский Комсомолец 15:55
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Происшествия
Под Красноярском после прорыва дамбы пропало золото
В несущихся на огромной скорости потоках воды пропало золото, находившееся в унесенном вагончике вахтовиков.
Актуальные Новости 13:40
Наука
Нейросеть сможет найти нарушения в работе мозга
ИнфоСМИ 18 октября в 17:31
Происшествия
Двое военных США неудачно станцевали тверк в ночном клубе Хорватии
Двух темнокожих военных из США избили после тверка на отдыхе в Хорватии.
BFM.ru 20:28
Хоккей
«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ
У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
RT на русском 16:17
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru 21:39
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
UfacityNews.ru 18 октября в 16:17
Общество
Названо число долларовых миллиардеров в России
Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м.
Клопс 20:09
Шоу-бизнес
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21:16
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета 20:19