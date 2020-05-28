Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссия предоставила ВОЗ восемь возможных вакцин против коронавируса

10 вакцин находятся на стадии клинической оценки, 114 — на доклинической стадии, сообщила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

"Вклад России очень большой", — отметила она на онлайн-собрании совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня". Вуйнович добавила, что над препаратами работали несколько российских институтов.
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Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины

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США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

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