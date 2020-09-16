Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа
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Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
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Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа
Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС12:19
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