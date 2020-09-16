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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС12:19
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъ13:26
ТАСС

Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

ТАСС12:19
РИА Новости

Силуанов раскрыл детали предоставления кредита Белоруссии

РИА Новости12:52
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ru12:43
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБК12:29
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ru12:26
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газета12:54

Минск рассказал, когда развернет грузопотоки с портов Балтии в Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.
Минск рассказал, когда развернет грузопотоки с портов Балтии в Россию
ПРАЙМ13:03
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru08:02
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Родина Москва — Спартак 1:5 (2-й тайм)

Нападающий Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе московского "Спартака", футболист с первых минут начнет матч Кубка России против столичной "Родины", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости11:33

В Мурманской области девушка осуждена за убийство своего деда-ветерана

Ковдор, Мурманская область, 16 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Мурманский областной суд признал виновным 18-летнюю жительницу Ковдора в убийстве своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны.
REGNUM08:31
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