Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.

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Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил на Совбезе показания жителей сирийского города.

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