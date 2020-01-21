Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил на Совбезе показания жителей сирийского города.
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с чего всё началось

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
РИА Новостивчера в 17:49

Подробнее о событии

Небензя заявил об интересе ООН к новым фактам о химатаке в Сирии

РБК00:29

Бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон: химатака в Думе была инсценирована

Вести.Ruвчера в 23:00

Россия в ООН: США блокируют предложения по совершенствованию ОЗХО

Московский Комсомолецвчера в 18:55

Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва СБ ООН по Сирии

Известиявчера в 19:47

Небензя: новые факты о докладе ОЗХО об инциденте в Думе вызвали интерес в ООН

ТАССвчера в 23:11

Россия привела доказательства, что химатака в Думе была постановкой

РЕН ТВвчера в 19:54

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

РИА Новостивчера в 17:49
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Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

РИА Новости 00:43
Армия и оружие

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия

Массовое ДТП на КАД спровоцировало 10-километровую пробку

По данным ресурса, утро 21 января в городе на Неве началось с 10-километровой пробки.
iReactor 01:18
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Российская газета 00:30
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru вчера в 05:52
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая

Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 21:41
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa вчера в 23:18
Происшествия

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 00:05
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Экономика

Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
REGNUM вчера в 10:49
Политика

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета вчера в 00:36
Политика

Володин прокомментировал поправки в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря предложенным в Конституцию поправкам увеличивается контроль, а граждане получат больше полномочий, чтобы более эффективно принимать участие в управлении государством.
НТВ вчера в 13:03
Происшествия

В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще

В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет, пишет портал Asia One.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Экономика

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
РБК 01:00
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии

В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Uznayvse.ru вчера в 07:20
Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Газета.Ru вчера в 10:08
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск

Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
ProstoProSport вчера в 08:13
Космос

Дуэт женщин-астронавтов NASA снова выйдет в открытый космос

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в понедельник совершат новый выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС).
Российская газета 19 января в 16:56
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