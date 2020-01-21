Политика
РИА НовостиРоссия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
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с чего всё началось
Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.РИА Новостивчера в 17:49
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Постпред Великобритании раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза ООН по Сирии
Комсомольская правдавчера в 22:26
Британия в СБ ООН раскритиковала Россию за созыв заседания по Сирии
Московский Комсомолецвчера в 16:14
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
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Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
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Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав правительства во главе с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
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Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Авто
Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.
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Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза
Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
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Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
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В Твери пройдут съемки нового сериала с Хабенским
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Пассажир вынужденно севшего в Казани самолета умер
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
"Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности", - отметил глава Белого дома.
Общество
Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию
Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
Здоровье
В Областной клинической больнице назначили нового главврача
Новым главврачом Областной клинической больницы стал Константин Локтионов.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Здоровье
Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете
Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Политика
Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Технологии
Одобренное ФСБ шифрование в сети связи получило госсубсидию
Минпромторг выделил 165 млн руб. на внедрение сим-карт с одобренным Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрованием, рассказал РБК представитель пресс-службы ведомства.