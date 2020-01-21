Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
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с чего всё началось

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.
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Британия в СБ ООН раскритиковала Россию за созыв заседания по Сирии

Московский Комсомолецвчера в 16:14
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
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Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
РБК 07:17
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия 07:11
Авто

Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.
Автоновости дня 00:48
Политика

Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза

Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
РБК 07:11
Футбол

Никола Влашич: «Не задумываюсь о том, сколько буду играть за ЦСКА. Здесь я счастлив»

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич побеседовал с обозревателем bobsoccer.ru на сборе в испанском Кампоаморе.
Bobsoccer 06:35
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

РИА Новости вчера в 11:01
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

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Кончаловский заявил о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Рамблер вчера в 06:34
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Происшествия

Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Российская газета 05:12
Кино

В Твери пройдут съемки нового сериала с Хабенским

Афанасий-бизнес 05:48
Происшествия

Пассажир вынужденно севшего в Казани самолета умер

Казанский репортер 01:22
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Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

"Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности", - отметил глава Белого дома.
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Общество

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
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В Областной клинической больнице назначили нового главврача

Новым главврачом Областной клинической больницы стал Константин Локтионов.
РБК Калининград 05:20
Армия и оружие

Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»

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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете

Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Ugpressa.ru 19 января в 23:39
Политика

Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
РИА Новости вчера в 09:14
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
SM News 19 января в 10:55
Политика

Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки

Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
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Одобренное ФСБ шифрование в сети связи получило госсубсидию

Минпромторг выделил 165 млн руб. на внедрение сим-карт с одобренным Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрованием, рассказал РБК представитель пресс-службы ведомства.
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