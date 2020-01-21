Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

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