Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.

Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Общество Станет ли Чайка первой ласточкой Не исключено, что отставка Чайки не последняя в этом ряду. Упорно говорили о возможном уходе главы МВД Колокольцева.

Здоровье Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.

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Игры Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com / CKMkAe2eD7 — Dying Light (@ DyingLightGame) 20 января 2020 г. Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года.

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