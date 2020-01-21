Политика

РБКРБКРоссия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
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с чего всё началось

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
РИА Новостивчера в 17:49

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Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва СБ ООН по Сирии

Известиявчера в 19:47

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

РБКвчера в 20:14

Россия привела доказательства, что химатака в Думе была постановкой

РЕН ТВвчера в 19:54

Бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон: химатака в Думе была инсценирована

Вести.Ruвчера в 23:00

Небензя: новые факты о докладе ОЗХО об инциденте в Думе вызвали интерес в ООН

ТАССвчера в 23:11

Россия в ООН: США блокируют предложения по совершенствованию ОЗХО

Московский Комсомолецвчера в 18:55

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

РИА Новостивчера в 17:49
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Lenta.ru вчера в 05:44
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК вчера в 23:27
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa вчера в 08:17
Авто

В России появится Audi Q5 от ABT

Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru вчера в 08:39
Экономика

Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
РБК вчера в 03:24
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости вчера в 09:09
Происшествия

Четвертый человек скончался от нового коронавируса в Китае

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 15 медработников города Ухань в центральном Китае заразились новым типом коронавируса, еще один находится с подозрением на заболевание.
REGNUM вчера в 20:04
Общество

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.
REGNUM вчера в 22:53
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос вчера в 10:47
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 03:37
Армия и оружие

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Известия вчера в 21:54
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия вчера в 17:28
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Экономика

Российский фондовый рынок не исчерпал потенциал роста

Информационное агентство Finam.ru (входит в группу компаний «ФИНАМ») провело онлайн-конференцию «Российский рынок акций — горячее зимнее ралли».
Глас Народа вчера в 12:58
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Известия вчера в 16:57
Политика

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
РЕН ТВ 19 января в 15:06
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Политика

The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

Газета.Ru вчера в 18:06
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск

Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
ProstoProSport вчера в 08:13
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета вчера в 18:23
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro 18 января в 22:11
Происшествия

Начальник кемеровского Минюста скончалась в ночном клубе

REGNUM вчера в 21:21
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Космос

Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
News.ru вчера в 08:11
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и остался лидером АПЛ

Газета.Ru вчера в 13:23
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