Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.

с чего всё началось

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

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