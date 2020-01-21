Политика
РБКРоссия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
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с чего всё началось
Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.РИА Новостивчера в 17:49
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В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
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Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
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Российский фондовый рынок не исчерпал потенциал роста
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The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
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