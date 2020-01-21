Политика
РБКРоссия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
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Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии
Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после прорыва трубы в отеле в Перми
После гибели пяти человек из-за прорыва трубы в пермском отеле возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Игры
Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Сайдик сравнил конфликт в Донбассе с приднестровским
Конфликт на Донбассе может быть заморожен по примеру приднестровского на десятилетия, считает бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.
Гаджеты
В ядре Linux 5.6 появится поддержка датчиков AMD Ryzen. Возможно
Новая версия драйвера k10temp поддерживает сбор информации о температуре ядер процессоров AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2. Кроме того, для процессоров на микроархитектуре Zen 1 и Zen 2 стало возможным узнать информацию о потребление тока и напряжении.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Происшествия
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции
Команда юристов президента США Дональда Трампа назвала процедуру импичмента нарушением конституции страны и призвала сенат оправдать американского лидера, сообщает 20 января The Hill.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Политика
Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
Общество
Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения
Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
Биатлон
Губерниев заявил, что недоволен отсутствием медалей у биатлонистов
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских биатлонистов на Кубке мира.
Экономика
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Общество
Девятибалльные пробки сковали Барнаул
Пробки, которые оцениваются в 9 баллов, сковали Барнаул утром во вторник, 21 января.