Политика

РБКРБКРоссия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

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