В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

Примерная стоимость узбекских электромобилей составит порядка 3 тысяч долларов (около 220 тысяч рублей по текущему курсу), а продавать их будут как на местном рынке, так и за рубежом.