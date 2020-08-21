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Мойка78
Мойка78

Россия предложила Китаю проинвестировать проекты на $10 млрд

Два новых проекта для инвестиций предложила китайским властям межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития.В источнике
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REGNUM

Россия представит Китаю два инвестиционных проекта на сумму $10 млрд

REGNUMвчера в 05:45
Lenta.ru

Россия попросила у Китая деньги на мегапроект «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 10:40
Финансовая газета

Рабочая группа межправкомиссии рассмотрела два проекта для реализации Китаем на 10 млрд долларов

Финансовая газетавчера в 05:47
News.ru

РФ представит КНР совместные проекты стоимостью $10 млрд

News.ruвчера в 11:49
ИА Красная Весна

Россия предложит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

ИА Красная Веснавчера в 05:43
ТАСС

Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

ТАССвчера в 04:51
Минэкономразвития России

Рабочая группа межправкомиссии подготовила для обсуждения с Китаем новые проекты на $10 млрд

Минэкономразвития Россиивчера в 03:56

Цепкало заявил, что войска НАТО в Белоруссии не должны нести угрозы другим странам

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало заявил, что войска НАТО не должны находиться на территории республики и тем самым нести угрозу России или какому-либо другому государству.
Газета.Ru04:16

Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

Дело физика Кудрявцева Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года.
Интерфакс01:22
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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в финансировании членов ИГ

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали группу граждан Таджикистана, лидер которой подозревается в финансировании членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
ТАСС03:37
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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