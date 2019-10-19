Экономика
Lenta.ruРоссия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, информацию об этом публикует «Интерфакс».
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с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфакс06:06
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Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
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Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском
Эксперты берут пробы на предмет наличия следов ртути на месте прорыва дамбы в Красноярском крае.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
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Маркус Берг: «Я — дерево? Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России»
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Спорт-Экспресс 07:45
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
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Вы можете получить быструю версию M235i Gran Coupe - с 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 305 л.с. как у горячего хэтча M135i.
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«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
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На Украине создали мощное оружие против российской армии в Донбассе
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине активно развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам в Донбассе.
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