Экономика
Lenta.ruРоссия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, информацию об этом публикует «Интерфакс».
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с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 06:06
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Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции
Коммерсантъвчера в 08:02
Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть
Интерфаксвчера в 06:06
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