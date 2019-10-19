Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, информацию об этом публикует «Интерфакс».

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

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