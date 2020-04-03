Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы

Известия16:48

Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

ТАСС17:01

Росавиация отзывает ранее выданные разрешения на выполнение чартерных рейсов

Агентство Москва16:37

Росавиация приостановила разрешения на вывоз россиян из-за рубежа

РБК16:49

Завоз российских граждан на Родину будет временно приостановлен

Ёлдаш16:15

Оперативный штаб подтвердил приостановку всех международных рейсов

Ведомости14:16

Оперштаб сообщил о приостановке рейсов для вывоза россиян

Rambler News Service14:03
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

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РБК 15:53
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
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Газета.Ru 13:33
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

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Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

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Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

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Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
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Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
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Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Обозреватель Врн 12:42
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
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Экономику США ждет худшее падение с 1946 года — Morgan Stanley

Вашингтон, 3 апреля 2020, 20:01 — REGNUM Аналитики Morgan Stanley ожидают худшего падения американской экономики с 1946 года, 3 апреля сообщает агентство Reuters.
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
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В армии Украины отменили ежегодные отпуска

Сообщается, что, в том числе, введены ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменов в гражданских вузах.
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Происшествия

В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

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«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах

С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Петербургский дневник 15:21
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Путин допустил сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии

Главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.
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Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

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Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет.
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Германия обвинила США в «современном пиратстве»

США обвинили в «современном пиратстве» после того, как они конфисковали 400 000 масок, предназначавшихся для Германии, 3 апреля передает Politico.
ИА Красная Весна 16:28
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