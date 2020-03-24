с чего всё началось

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств. По состоянию на сегодняшний день коронавирус обнаружен у 658 россиян, выздоровели 29 человек.

С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Происшествия Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.

Театры Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.

Общество В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Умер цирковой артист Юрий Кукес Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.

Общество Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.