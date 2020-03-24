Коронавирус

ЗакC.РуЗакC.РуС 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств. По состоянию на сегодняшний день коронавирус обнаружен у 658 россиян, выздоровели 29 человек.
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"Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ", - говорится в поручении
 по итогам заседания.
ТАСС01:15

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ПРАЙМ24 марта в 15:51
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