с чего всё началось

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года. Соответствующее поручение Росавиации было опубликовано 26 марта.

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Единоборства Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Политика В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Общество Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю «Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.

Общество СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Общество Студентов российских вузов отправляют на каникулы С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

Общество Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.

Авто Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, очевидно, будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в России под брендом Datsun.

Экономика Пик закупок впрок в торговых сетях пройден С 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании, выяснили аналитики Big Data X5 Retail Group.

Общество ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.

Здоровье В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.