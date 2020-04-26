Экономика
Псковское агентство информацииДо 1 июля Россия приостановила экспорт зерновых
Экспорт в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, приостановлен до 1 июля. Ограничения позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Читать в источнике
Оценить802
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Кино
В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
NewInform вчера в 08:11
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Политика
Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 23:43
Общество
Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический шок
Советник Дональда Трампа Кевин Хассетт высказал свое мнение относительно влияния пандемии коронавируса на экономику США.
Дни24 вчера в 11:46
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Джиган показал видео с шикарного дня рождения дочери
Рэпер Джиган опубликовал в Instagram видео со дня рождения своей дочери Майи.
ФАН вчера в 19:21
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Кино
Канны объединяются с Санденсом и Венецией на YouTube
Пока еще не ясно будут ли представлены в интернете фильмы прошлых редакций указанных фестивалей, или еще нигде не показанные работы из программ, которым не судьба быть представленными офф-лайн.
Комсомольская правда вчера в 12:00
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Общество
Больше половины россиян не ожидают снятия карантинных мер раньше июня
Больше половины (62%) опрошенных россиян уверены, что снятие подобных мер произойдёт не раньше июня.
RT на русском вчера в 23:30
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК вчера в 21:06
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
В Новосибирской области ввели масочный режим
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских).
ЧС-ИНФО вчера в 09:34
Футбол
«Барселона» предложила трех игроков за голкипера «Аякса» Онану
По информации Voetbalzone, сине-гранатовые уже сделали клубу из Нидерландов предложение, предложив "Аяксу" обменять Онану на трех футболистов: бразильского вратаря Нету, а также воспитанников "Барселоны" полузащитников Карлоса Аленью и Рики Пуча.
ProstoProSport 00:46
Футбол
Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.
Газета.Ru вчера в 22:11
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Космос
Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180
Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.
Lenta.ru 25 апреля в 08:29
Футбол
РПЛ назвала даты возобновления чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата страны по футболу, приостановленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Труд вчера в 09:52
Происшествия
52 медика заразились коронавирусом в Новосибирской области
По итогам массового тестирования медиков коронавирус выявлен у 52 сотрудников медорганизаций, включая немедицинский персонал.
VN.RU вчера в 07:32
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости вчера в 05:51
Армия и оружие
Турецкий блокпост атакован боевиками в Идлибе
ГЛАС.RU вчера в 07:40
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние летней жары на пандемию
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что доказательств влияния жары на распространение возбудителя коронавируса нет, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты 00:27