В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.

Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

Футбол «Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.

Футбол «Милан» провел официальную презентацию Златана Ибрагимовича Шведский форвард Златан Ибрагимович был представлен в качестве игрока «Милана». 38-летний швед подписал с клубом контракт до июня 2020 года.

Общество Папа Римский ударил женщину в Ватикане Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.

Политика Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.

Шоу-бизнес Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отдыхают в Куршевеле. Давид не совсем аккуратно катался на лыжах и получил травму руки.

Авто Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России В документе указано, что моторная гамма модели будут такая же, как и универсала ProCeed, а точнее турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6 литра.

Общество Составлен рейтинг самых безопасных в мире авиакомпаний Портал Airline Ratings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. На первом месте оказалась австралийская компания Qantas.