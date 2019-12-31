Общество
РИА НовостиРоссия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди
В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди.
Хоккей
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Политика
Вице-премьер Украины предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба предложил подготовку к возвращению Крыма в "креативном формате".
Политика
Сенатор США рассказал о войне из-за убийства Сулеймани
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани может послужить поводом к войне на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Футбол
«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна
По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов
Валютные торги в РФ открылись в пятницу укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
«Милан» провел официальную презентацию Златана Ибрагимовича
Шведский форвард Златан Ибрагимович был представлен в качестве игрока «Милана». 38-летний швед подписал с клубом контракт до июня 2020 года.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Происшествия
На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину
Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отдыхают в Куршевеле. Давид не совсем аккуратно катался на лыжах и получил травму руки.
Кино
В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер
Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце приблизится к Земле
Астрономы утверждают, что 5 января 2020 года Солнце приблизится к Земле на самое маленькое расстояние в году.
Технологии
Xiaomi рассказала, на что компания потратит миллиарды долларов
Лидер китайской компании заявил, что Xiaomi инвестирует более 7,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет в данные направления.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
В документе указано, что моторная гамма модели будут такая же, как и универсала ProCeed, а точнее турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6 литра.
Общество
Составлен рейтинг самых безопасных в мире авиакомпаний
Портал Airline Ratings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. На первом месте оказалась австралийская компания Qantas.
Политика
Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского
Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.