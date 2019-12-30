Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Существующего сырья хватит примерно до середины января. 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новостивчера в 02:21

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Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет

ТАССвчера в 07:02

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

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В Белоруссии исключили дефицит после прекращения поставок нефти из России

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«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

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НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъвчера в 02:27

В Белоруссии прокомментировали остановку поставок российской нефти

Lenta.ruвчера в 02:56
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:24, Ашберн

«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Metaratings вчера в 13:57
Наука

Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода

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N+1 30.12.19 в 11:08
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 02:22
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Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре.
Российская газета 01:48
Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.
Российская газета 01:42
Армия и оружие

Джабаров прокомментировал убийство Сулеймани

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.
Парламентская газета вчера в 05:23
Общество

В «Нафтогазе» объяснили недовольство сделкой с «Газпромом»

«Нафтогаз» остался недоволен заключенной сделкой по транзиту газа, заявил на пресс-конференции глава компании Андрей Коболев.
Профиль 02 января в 00:55
Происшествия

В Судане уточнили число погибших при крушении военного самолета

Коммерсантъ 02 января в 19:29
Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
REGNUM 02:07
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

В рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Происшествия

Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми

Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
REGNUM 00:09
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Здоровье

Врач рекомендовал бегать по паркам зимой для профилактики депрессии

Регулярные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 00:45
Армия и оружие

Эрдоган ратифицировал законопроект об отправке Турцией военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган ратифицировал законопроект, который предусматривает возможность отправки военных в Ливию, сообщается в правительственном вестнике «Ресми газете».
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Происшествия

В общежитии в Сызрани произошел пожар

ТАСС вчера в 15:21
Гаджеты

Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA

Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Армия и оружие

Удар по автоколонне нанесен на севере Багдада

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в службе безопасности, в Багдаде был нанесен удар по авиаколонне.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Наука

Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года

Значимых событий было очень много, и назвать однозначно главное событие года просто невозможно.
Портал Поиск 01 января в 10:00
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
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Защита отключила от сети третий энергоблок Южно-Украинской АЭС

Вести.Ru 01:32
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
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Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»

Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Дни24 вчера в 12:30
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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru вчера в 09:17
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Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
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Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
РБК вчера в 23:08
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
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Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices вчера в 16:39
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Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
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