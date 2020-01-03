Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Существующего сырья хватит примерно до середины января. 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
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«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
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