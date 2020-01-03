В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.

с чего всё началось

Существующего сырья хватит примерно до середины января. 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.

Кино Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус» Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.

Происшествия В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.

Хоккей Североамериканские фанаты предложили вручить титул MVP телекамере TSN Фанаты из Северной Америки предложили дать титул MVP (Самого ценного игрока) телекамере, которая внесла весомый вклад в финал решающей встречи молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Недвижимость Что ждет «Москва-сити» после переезда министерств Переезд стал началом глобального проекта по переводу в «Москва-сити» почти всех правительственных подразделений за исключением силовых ведомств, МЧС, Росархива и МИДа.

Энергетика Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

Политика Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.

Политика Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле, организовав новые президентские выборы.