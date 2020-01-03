В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.

с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС. Переговоры Москвы и Минска о новых условиях поставок нефти затянулись, прошлый контракт истек 31 декабря.

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