В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.

с чего всё началось

31 декабря стало известно, что Россия и Беларусь не смогли договориться о поставках черного золота на текущий год, и диалог по этому вопросу возобновится в ближайшее время. В то же время президент республики Александр Лукашенко поручил найти альтернативных российской стороне поставщиков нефти.

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