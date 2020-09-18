Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа

Программа вывозных рейсов прекращается, сообщили в федеральном оперативном штабе. Вместо нее штаб будет на коммерческой основе использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.В источнике
С чего всё началось
«Принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — 18 сентября приводит сообщение оперштаба
 РИА Новости.
Фонтанка.Ру15:37
Подробнее о событии
Российская газета

Программа вывозных рейсов для россиян прекращается с 21 сентября

Российская газета14:15
Известия

Россия отменит программу вывозных рейсов

Известия14:27
РБК

Россия прекратит вывозные рейсы с 21 сентября

РБК14:21
Газета.Ru

Россия прекращает все вывозные рейсы

Газета.Ru14:19
URA.Ru

РФ прекращает программу вывоза россиян из-за границы

URA.Ru14:35
Коммерсантъ

Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа

Коммерсантъ14:11
Говорит Москва

РФ прекратит все вывозные рейсы с 21 сентября

Говорит Москва14:08

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в эфире «Вести ФМ» в пятницу предложил кремировать тело Владимира Ленина в случае, если коммунисты не хотят продавать его американскому художнику Дэвиду Датуне.
Жириновский предложил кремировать тело Ленина
Парламентская газета15:02
3

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM13:04
127

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Неработающие пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на индексацию пенсий на 6,3%, в результате чего выплаты вырастут на 903 рубля, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. ПФР в следующем году направит на выплату государственных пенсий 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в текущем.
Политическая Экспертиза10:27
124