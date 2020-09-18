Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа
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Программа вывозных рейсов прекращается, сообщили в федеральном оперативном штабе. Вместо нее штаб будет на коммерческой основе использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.В источнике
С чего всё началось
«Принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — 18 сентября приводит сообщение оперштаба
РИА Новости.
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