Россия при расчетах с Китаем начала отказываться от долларов

В первом квартале 2020 года более 50% от денежного объема за товар, проданный Китаю, Россия получила в евро. Доля этой валюты в оплате экспорта из России в Евросоюз увеличилась с 38 до 43% на конец 2019 года. Отметим, сейчас Россия в Китай продает в основном топливо и древесину.