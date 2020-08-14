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Topdaynews.ru
Topdaynews.ru

Россия при расчетах с Китаем начала отказываться от долларов

В первом квартале 2020 года более 50% от денежного объема за товар, проданный Китаю, Россия получила в евро. Доля этой валюты в оплате экспорта из России в Евросоюз увеличилась с 38 до 43% на конец 2019 года. Отметим, сейчас Россия в Китай продает в основном топливо и древесину.В источнике
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Московский Комсомолец

Россия променяла доллары на евро

Московский Комсомолецвчера в 14:10
Экономика сегодня

Россия начала отказываться от долларов при расчетах с Китаем

Экономика сегоднявчера в 11:00
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостейвчера в 09:50
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВвчера в 10:41
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблервчера в 10:12
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новостивчера в 10:51
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 09:06

Ивановские чиновники отчитались о доходах и имуществе

Сведения об имущественном положении, доходах и расходах муниципальных служащих администрации города Иванова и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации города Иванова приводятся за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Московский Комсомолец Иваново01:51
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Мишустин одобрил идею допфинансирования газификации Приамурья

Во время совещании по газификации и развитию энергосистемы Дальнего Востока Василий Орлов рассказал, что в Приамурье сформирована программа газификации, в рамках которой до 2025 года необходимо построить 100 км внутригородских газораспределительных сетей, 13 новых котельных и выполнить ряд других мероприятий.
EastRussia03:51

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП

Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Росбалт02:35
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Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя

«34-летний водитель ехал со стороны полевой автодороги Светлое–Новосельцево в направлении дороги Азовское–Любимовка и наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей», — сообщили в управлении МВД по региону.
Известия02:53
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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