с чего всё началось

Сегодня, 1 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что очень важно сейчас проявить сознательность и оставаться дома, так как Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия приближается к важному рубежу в борьбе с коронавирусом

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