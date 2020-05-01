Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruРоссия приближается к важному рубежу в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 1 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что очень важно сейчас проявить сознательность и оставаться дома, так как Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения поздравил
 россиян с 1 мая и отметил, что, вопреки сложившимся в стране традициям празднования Дня труда, «в этом году столь любимый многими праздник проходит иначе из-за новой коронавирусной инфекции».
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