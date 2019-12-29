Энергетика
Lenta.ruРоссия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день. Отмечается, что в 2018 году извлекалось на 0,8 процента меньше.
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с чего всё началось
В 2019 году добыча российской нефти и конденсата достигла постсоветского максимума, даже несмотря на то, что страна сократила добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК, передает агентство Bloomberg.Коммерсантъ10:03
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За 15 лет Россия увеличит производство СПГ до 100-120 млн тонн — Новак
Центр энергетической экспертизы29.12.19 в 22:16
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Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
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Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»
В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.
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В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Технологии
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
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Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Энергетика
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Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам российского газа
Украина ещё не «созрела» для того, чтобы вернуться к прямым поставкам российского газа, которые прекратила в 2015 году.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Общество
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Музыка
Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Технологии
Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит
Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.
Политика
Власти США ввели санкции в отношении главы минобороны Кубы
Госсекретарь США Майп Помпео рассказал о введении властями страны санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. об это сообщает РИА "Новости".