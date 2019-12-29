Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти

По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день. Отмечается, что в 2018 году извлекалось на 0,8 процента меньше.
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с чего всё началось
В 2019 году добыча российской нефти и конденсата достигла постсоветского максимума, даже несмотря на то, что страна сократила добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК, передает агентство Bloomberg
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