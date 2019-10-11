Футбол

Bethub.orgBethub.orgСборная России разгромила Шотландию и практически вышла на Евро-2020

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 10 октября
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Сборная России забила четыре безответных мяча в ворота шотландцев и практически обеспечила себе путевку на Евро. Как это не удивительно, но все голы в этом матче пришлись на второй тайм. На 57-й минуте первый гол забил Артем Дзюба.
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