Сборная России забила четыре безответных мяча в ворота шотландцев и практически обеспечила себе путевку на Евро. Как это не удивительно, но все голы в этом матче пришлись на второй тайм. На 57-й минуте первый гол забил Артем Дзюба.

Сборная России разгромила Шотландию и практически вышла на Евро-2020

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