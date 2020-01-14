с чего всё началось

Уточняется, что она состоится 19 января в Берлине. По информации издания, провести конференцию приняла решение канцлер Германии Ангела Меркель.

Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлин

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