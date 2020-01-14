Политика
Мой БрянскРоссия приглашена на конференцию по Ливии в Берлин
Уточняется, что она состоится 19 января в Берлине. По информации издания, провести конференцию приняла решение канцлер Германии Ангела Меркель.
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с чего всё началось
Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается на сайте бундестага.RT на русском08:25
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Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Политика
Процедура импичмента Трампа может начаться в Сенате США 21 января
Сенат США может приступить к процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа 21 января, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Экономика
С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года
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Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Происшествия
В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой
В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Бесплатно обновиться нельзя
14 января 2020 года корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной более 10 лет назад - в июле 2009 года.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала откровенное фото в инстаграме
Откровенный образ Татьяны одним поклонникам понравился (некоторые даже назвали его смелый и пикантным), а другим нет.
Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Как стало известно порталу NJCAR.RU, из "первой волны" наддувных моторов к числу самых неудачных относятся: Ford 1.0 EcoBoost (ключевая причина - перегревы), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, силовые агрегаты BMW линеек N45 и N46 (выпускались в период с 2001 по 2011 года), а у Opel "аутсайдером" стал 1.0 R3.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Политика
Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан
Иранец, снявший и опубликовавший видео, на котором запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Происшествия
Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета
Шоу-бизнес
Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой
Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.
Наука
ФМРТ сделали одновременно двоим
Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.
Наука
Определены четыре типа старения человека
Армия и оружие
В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Воздушно-космические силы Российской Федерации провели учения на территории Астраханской области.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами
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