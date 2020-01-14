Политика

Мой БрянскМой БрянскРоссия приглашена на конференцию по Ливии в Берлин

Уточняется, что она состоится 19 января в Берлине. По информации издания, провести конференцию приняла решение канцлер Германии Ангела Меркель.
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с чего всё началось
Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается
 на сайте бундестага.
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