Политика

NewInformNewInformМеркель назвала дату проведения конференции по Ливии в Берлине

Конференция по урегулированию состоится в Берлине 19 января. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила дату проведения конференции по ситуации в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
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Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается
 на сайте бундестага.
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Прорыва ждать не стоит

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Германия пригласила Сарраджа и Хафтара на конференцию по Ливии

Газета.Ru08:39

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Коммерсантъ09:11

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Известия08:59

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ТАСС11:59

Хафтар и Сарадж приглашены на берлинскую конференцию по Ливии

RT на русском08:25
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