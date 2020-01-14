с чего всё началось

Конференция по урегулированию состоится в Берлине 19 января. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила дату проведения конференции по ситуации в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.

Меркель назвала дату проведения конференции по Ливии в Берлине

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