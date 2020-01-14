Политика
NewInformМеркель назвала дату проведения конференции по Ливии в Берлине
Конференция по урегулированию состоится в Берлине 19 января. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила дату проведения конференции по ситуации в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
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с чего всё началось
Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается на сайте бундестага.RT на русском08:25
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Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
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Спорт
Карлсен побил рекорд Тивякова по числу матчей без поражений
Норвежский шахматист Магнус Карлсен, сыграв вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в четвертом туре турнира в Вейк-ан-Зее, побил рекорд голландского, советского и российского шахматиста Сергея Тивякова, информирует пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке
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СК попросил назначить штраф генералу Шебуняеву по делу о контрабанде
В сентябре 2016 года бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар-2020»
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Влад Топалов перенес две операции с начала года
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
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Москвичи получили доступ к электронным медкартам Доступ к своим электронным медицинским картам (ЭМК) получили московские пациенты.
Происшествия
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Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Политика
Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране
"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — заявил депутат Верховной Рады с трибуны, назвав действия Зеленского "поздним зажиганием".
Политика
МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
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Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
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Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
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Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
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Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800
Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.