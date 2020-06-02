Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

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