Политика
REGNUMРоссия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Оценить856
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Наука
Азоту придали кристаллическую структуру черного фосфора
Команда исследователей из трех стран смогла впервые получить полимерную модификацию азота, похожую на структуру черного фосфора.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
RT на русском вчера в 07:01
Наука
В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом
RT на русском вчера в 23:58
Политика
Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
Газета.Ru 10:20
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
Армия и оружие
Для разгона протестующих в Вашингтоне применили военные вертолеты
В американской столице военные вертолеты несколько раз опускались на минимальную высоту над протестующими, чтобы прекратить массовые протесты.
Pravda.Ru 05:33
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Политика
Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Городовой 07:55
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 вчера в 08:02
Биатлон
Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Футбол
Абрамович поддержит Лэмпарда двумя трансферами
Как сообщает The Athletic, Абрамович готов потратиться на двух футболистов, если они будут считаться подходящими для клуба.
Евро-футбол.ру 11:25
Шоу-бизнес
Оскар Кучера переболел коронавирусом
Оказалось, что 45-летний многодетный отец заразился тем самым коронавирусом и самоизолировался дома. COVID-19 нашли и у членов его семьи.
НТВ вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49