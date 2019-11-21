Политика
РБКРоссия пригласила экспертов из Малайзии изучить данные по делу MH17
Россия пригласила малайзийских специалистов, чтобы они могли изучить российские данные по крушению самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Малайзии, передает «РИА Новости».
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Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Армия и оружие
«Умная» российская система нейтрализует дроны без участия человека
Помогают в этом «умные» алгоритмы, которые при условии адаптации системы к особенностям объектов не нарушают работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Политика
Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Общество
Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате
Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога
В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Политика
Тимошенко высказалась о снятии санкций с России
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала не допустить снятия санкций с России.
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Политика
Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Игры
Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными
Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.
Политика
Утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2020 год
Парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии утвердило проект союзного бюджета на 2020 год, сообщается на сайте Госдумы.
Политика
Глава МИД Японии надеется на встречу с Лавровым на G20
Встретиться с главой МИД РФ японский дипломат надеется на полях заседания глав МИД стран G20, которое состоится в Нагое.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.