Политика

РБКРБКРоссия пригласила экспертов из Малайзии изучить данные по делу MH17

Россия пригласила малайзийских специалистов, чтобы они могли изучить российские данные по крушению самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Малайзии, передает «РИА Новости».
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Россия пригласила экспертов из Малайзии изучить данные по делу MH17

РБК06:33

Данные по крушению «Боинга» в Донбассе призвали раскрыть

Lenta.ru04:48

Малайзия призывает обнародовать все улики по делу о крушении МН17

Комсомольская правда04:19

Малайзия заявила, что без обнародования всех доказательств по МН17 нельзя делать выводы о виновных

Интерфакс04:37

Лавров: РФ пригласила малайзийских экспертов ознакомиться с российскими данными по MH17

ТАСС04:52

Россия передаст малайзийским экспертам данные по делу MH17

RT на русском04:39

Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17

РИА Новости04:56
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Политика

Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году

РБК вчера в 09:16
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Футбол

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Телеканал 360° вчера в 18:27
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия вчера в 11:02
Армия и оружие

«Умная» российская система нейтрализует дроны без участия человека

Помогают в этом «умные» алгоритмы, которые при условии адаптации системы к особенностям объектов не нарушают работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования.
3DNews 08:04
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Политика

Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.
Московский Комсомолец 05:19
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Общество

Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате

Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
REGNUM 05:53
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога

В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Известия 07:26
Политика

Тимошенко высказалась о снятии санкций с России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала не допустить снятия санкций с России.
Взгляд.ру 07:08
Политика

Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Piter.tv 00:06
Политика

Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Экономика сегодня вчера в 08:51
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Игры

Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными

Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.
3DNews 05:25
Политика

Утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2020 год

Парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии утвердило проект союзного бюджета на 2020 год, сообщается на сайте Госдумы.
Коммерсантъ 04:10
Политика

Глава МИД Японии надеется на встречу с Лавровым на G20

Встретиться с главой МИД РФ японский дипломат надеется на полях заседания глав МИД стран G20, которое состоится в Нагое.
REGNUM 05:30
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
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