Россия пригласила малайзийских специалистов, чтобы они могли изучить российские данные по крушению самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Малайзии, передает «РИА Новости».

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова случайно показала лицо сына Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Космос Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.

Политика Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.

Происшествия Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.

Политика Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.

Общество Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp "WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Игры Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.