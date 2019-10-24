Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руРоссия примет ЧМ-2021 по пляжному футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что страной-хозяйкой чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу станет Россия. Впервые в истории российская заявка выиграла право на проведение данного турнира. Сборная России – двукратный чемпион мира по пляжному футболу.
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Джанни Инфантино
Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет проведен в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем в России чемпионат мира уже по пляжному футболу.
— Джанни ИнфантиноМИР 24 06:31

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