Футбол

Москва 24Москва 24Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

В этом году чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу – в 2011 и в 2013 годах. В 2018 году в России впервые прошел чемпионат мира по футболу.
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Джанни Инфантино
Мы все помним последний чемпионат мира по футболу в России, который прошёл с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждём чемпионата мира по пляжному футболу.
— Джанни ИнфантиноГоворит Москва 00:49

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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021 пройдет в России

Sports.ru03:38

Россия примет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

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Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России

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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

Спорт-Экспресс01:00

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