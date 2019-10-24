Футбол
Москва 24Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
В этом году чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу – в 2011 и в 2013 годах. В 2018 году в России впервые прошел чемпионат мира по футболу.
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Мы все помним последний чемпионат мира по футболу в России, который прошёл с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждём чемпионата мира по пляжному футболу.
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Общество
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Газета.Ru вчера в 01:54
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Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре
Дни24 вчера в 06:06
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
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Политика
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Коммерсантъ вчера в 15:13
Экономика
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РБК 05:16
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В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
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В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Российская газета 03:44
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Строительство дороги обойдется в 2,3 триллиона рублей, при этом проект может рассчитывать на грант в размере 600 миллиардов (средства займа Фонда национального благосостояния и бюджетные вложения).
ФедералПресс вчера в 03:20
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Киев допустил проблемы с отоплением в случае прекращения транзита газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о необходимости перевода газотранспортной системы страны в другой режим работы в случае прекращения транзита российского газа.
News.ru вчера в 09:36
Экономика
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Ведомости 02:53
Здоровье
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РИАМО 01:23
Армия и оружие
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StarHit.ru вчера в 07:00
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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
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Газета.Ru 00:04
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
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Газета.Ru 04:22
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
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Политика
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РИА Новости вчера в 22:51
Спорт
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Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.
Bethub.org 04:18
Армия и оружие
Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений
«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:18