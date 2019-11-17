Общество
Lenta.ruРоссия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности. Источник отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.Интерфакс04:02
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Россияне вряд ли смогут полететь на курорты Египта на праздники прямыми рейсами - СМИ
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