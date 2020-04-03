Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

«С 00:00 мск 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — говорится в сообщении. Такая мера, как отмечается, принимается в целях защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев COVID-19 на территории России.
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Завоз российских граждан на Родину будет временно приостановлен

Ёлдашвчера в 16:15

Что случилось этой ночью: суббота, 4 апреля

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Как вернуться из США в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

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Международные рейсы по вывозу россиян домой приостанавливают с 4 апреля

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Общество

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Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
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Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
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Нынешнее большое число жертв коронавируса врач объяснил легкомыслием.
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Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

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Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
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Федор Смолов: «Настоящий царь — Мостовой. А я — Федька из Саратова»

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, как к нему относятся в команде — Такое отношение ко мне в «Сельте» — опять же это из-за Карпина и Мостового меня хорошо приняли.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

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Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

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В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
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В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны

Больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории страны, сообщила Голикова.
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Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек "Джозеф", который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
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В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
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Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

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Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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Объявлена крайняя дата возобновления РПЛ

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Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Всего в регионе выявили семерых инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
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Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
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